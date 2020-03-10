В сценариях, когда клиенты разглашают СМС-коды и данные карт, злоумышленники звонят своим жертвам по телефону в 83% случаев, а в 17% случаев находят их в мессенджерах, по e-mail и так далее. Об этом говорится в исследовании мошенничества в российской банковской сфере за 2019 год, проведенном Тинькофф Банком. В схемах, связанных с добровольным переводом средств, в 32% случаев клиенты российских банков и мошенники находят друг друга в соцсетях: в 31% — в результате поиска в Интернете, на телефонный канал приходится только 16%, на прочие каналы — 21%.

Доля мошенничества с использованием социальной инженерии в 2019 году составила около 70% от всех случаев фрода с реальными потерями у клиентов. За два года эта доля в общей структуре по всем видам мошенничества увеличилась практически вдвое. На схемы социальной инженерии, в результате применения которых клиенты самостоятельно переводят деньги злоумышленникам, по данным на начало 2020 года, приходится 41% от всех случаев успешного мошенничества, в 29% случаев клиенты банков сами раскрывают мошенникам данные банковской карты и СМС-коды, в 12% мошеннических случаев друзья или родственники клиентов обманным путем получали доступ к данным их карт или смартфонам, 11% — операции без присутствия карты, которые проводятся в торговых точках. Долю в 7% занимают случаи мошенничества с украденными или утерянными картами.

Кибермошенники стали чаще шантажировать жертв публикацией похищенных данных Почти треть украденной у юрлиц информации составили данные платежных карт.

На женщин приходится 43% от всех случаев успешного фрода, 57% — на мужчин (средний чек — 11 600 рублей). Мужчины также переводят деньги чаще по собственной воле, чем женщины (59% и 41% соответственно). Женщины чаще самостоятельно предоставляют данные мошенникам в сценариях социальной инженерии — 58% случаев, 42% — у мужчин. Как показало исследование, люди, состоящие в браке, меньше подвержены мошенничеству. Холостые и незамужние, а также разведенные и овдовевшие клиенты становятся жертвами преступников чаще на 40—50%.

Чаще всего жертвами мошенничества становятся клиенты банков в возрастной категории 28—37 лет — на них приходится 39% от всех успешных случаев фрода. Самая уязвимая группа клиентов — от 18 до 22 лет, они становятся жертвами злоумышленников на 60% чаще, чем клиенты в группе от 48 до 62 лет, от 68 до 72 лет — на 40% чаще, от 23 до 27 лет — на 35%. Молодые люди гораздо чаще переводят деньги мошенникам добровольно. Возрастные клиенты, наоборот, чаще предоставляют злоумышленникам СМС-коды и данные карт.

Клиенты с высшим образованием становятся жертвой мошенников так же часто, как с начальным и средним образованием. Клиенты с учеными степенями становятся жертвами преступников в полтора раза чаще, чем клиенты с высшим, начальным или средним образованием. При этом люди с начальным и средним образованием чаще всего разглашают злоумышленникам данные СМС-кодов и карт.

Также клиенты банков в 52% случаев переводят деньги добровольно, когда это связано с продажами товаров в сети. Сценарии со звонками клиентам российских банков с подменой номера на начало 2020 года сократились в 10 раз по сравнению с началом 2019-го и сейчас составляют около 5% от всех случаев с использованием социальной инженерии.

Средний чек успешного мошенничества на одного клиента (может включать в себя несколько операций) по итогам 2019 года составил 9,3 тыс. рублей. Больше всего денег клиенты теряют, когда предоставляют данные карт и СМС-коды, — около 27,7 тыс. рублей.