Вице-председатель Национального банка Молдавии Ион Стурзу 8 марта был задержан в аэропорту Кишинева по подозрению в причастности к хищению 1 млрд евро из банков страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру. По ее словам, в ближайшее время прокуроры определят меру пресечения в отношении Иона Стурзу.

На прошлой неделе в Нацбанке прошли обыски. По их итогам генеральный прокурор Александр Стояногло выдал разрешение на задержание бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, бывшего вице-председателя Эммы Табырцэ, а также нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Стурзу.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло подписал постановление о задержании ряда бывших и нынешних руководителей Национального банка Молдавии в рамках расследования хищения из банков страны 1 млрд евро.