Российская экономика в нынешней ситуации турбулентности и волатильности на мировых рынках обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать эту нестабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», — сказал Песков.

Он напомнил, что сокращение спроса на мировых рынках, спроса на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше. «Это объективная данность. Подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались», — сказал Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Во вторник глава Saudi Aramco Амин Насер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 млн баррелей в сутки.