В Интернете фиксируется появление целого ряда подозрительных ресурсов, связанных с коронавирусом, хакеры стали использовать тематику заболевания для проведения кибератак на пользователей и бизнес. Об этом заявили эксперты компании Check Point.

Как говорится в сообщении компании, с января 2020 года в мире зарегистрировано более 4 тыс. доменов, связанных с коронавирусом, 3% из которых уже признаны вредоносными, а еще 5% — подозрительными.

Кроме использования таких ресурсов хакеры применяют и другие способы взлома, связанные с тематикой заболевания, – спам и фишинговые атаки, а также предлагают купить «достоверный» тест для обнаружения коронавируса.

Злоумышленники будут продолжать использовать тему коронавируса для проведения атак на пользователей и бизнес, добавили в Check Point.