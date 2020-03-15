Предприниматели могут оформить патент через интернет-банк «Точки» и платить налоги по патентной системе налогообложения. Для этого достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявление на патент в онлайн-бухгалтерии «Точки», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это очень удобно, чтобы заранее просчитать расходы, выяснить потребительский спрос и перспективы развития бизнеса в выбранном регионе», — говорится в релизе.



В настройках онлайн-бухгалтерии нужно выбрать «Заявление на патент» и заполнить заявление, которое можно тут же отправить в налоговую. Как только заявление будет принято, клиенту на телефон придет уведомление, обычно это занимает до пяти рабочих дней. Затем нужно будет обратиться в налоговую, чтобы оттуда отправили платежку на оплату патента и сам патент.



Патентная система налогообложения (ПСН) отличается более простой процедурой учета и отчетности, например, в рамках патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Получить патент можно на срок от одного до 12 месяцев.