В 2019 году число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении (ДУ) выросло вдвое — до 4,3 млн и 341 тыс. лиц соответственно. Массовый приход инвесторов был вызван ростом фондового рынка и снижением ставок по депозитам, говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг ».

«Немаловажную роль в активном росте клиентской базы сыграла политика банков: они привлекли около половины из 2 млн новых клиентов — физических лиц на брокерском обслуживании, предлагая клиентам классические и структурные облигации в качестве альтернативы депозитам», — отмечается в релизе регулятора.

Стоимость облигаций на счетах физических лиц в российских депозитариях выросла за год на 39%, до 1,9 трлн рублей. При этом 0,6 трлн рублей приходилось на облигации банков, объем которых удвоился. Среди банковских облигаций резко (с 10% на конец 2018 года до 22% на конец 2019-го) выросла доля структурных облигаций с различной степенью защиты капитала. Обычно банки предлагают клиентам собственные облигации, а купить их почти так же просто, как открыть депозит.

На фоне быстрого роста числа клиентов на брокерском обслуживании средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) у банков за год снизился с 96 тыс. до 63 тыс. рублей: кредитные организации привлекают на фондовый рынок начинающих инвесторов. Средний размер счета профучастников — некредитных финансовых организаций (НФО), напротив, вырос с 175 тыс. до 215 тыс. рублей за счет более профессиональной клиентской базы. Количество ИИС за год выросло в 2,7 раза, до 1,64 млн единиц, при этом значительная часть счетов остается «нулевыми» (без активов на счете) или пробными (с небольшой суммой активов на счете).

Привлечение клиентов в ДУ по-прежнему идет через офисы или мобильные приложения банков. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий управления за год вырос на 45%, до 236 млрд рублей, а средний размер портфеля снизился с 1,4 млн до 0,9 млн рублей. У физических лиц средний размер портфеля по всем стратегиям снизился с 3,5 млн до 2,1 млн рублей. Доходность стратегий, доступных неквалифицированным инвесторам, в 2019 году оказалась выше, чем доходность стратегий для квалифицированных инвесторов. Стратегии ИИС, которые предоставляют дополнительную выгоду от налогового вычета и обладают меньшей волатильностью, принесли доходность 9,8%, сопоставимую с прочими стратегиями для неквалифицированных инвесторов.

Несмотря на снижение рыночной доли по числу клиентов в пользу банков, профучастники-НФО по итогам года увеличили чистую прибыль более чем в четыре раза (35,2 млрд рублей против 7,3 млрд годом ранее). Этому способствовали массовый приток розничных инвесторов на фондовый рынок и рост индексов. Показатель рентабельности капитала достиг 12%, что является рекордом за два года.