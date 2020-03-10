Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия-24».

«Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, сфере безопасности, глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты, биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно», — сказал Путин.

По его словам, экономика России будет укрепляться, а важнейшие отрасли производства станут более мощными и конкурентоспособными.