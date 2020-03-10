Среди нового пакета экономических мер, которые итальянское правительство готовит на фоне ситуации с распространением коронавируса, значится заморозка выплат по ипотечным кредитам, заявила замглавы Минфина страны Лаура Кастелли. По ее словам, в декрете об экономических мерах для семей и предприятий, который утвердят в среду, будет содержаться «очень важная налоговая часть по приостановке платежей, взносов».

«Ипотека, налоги — все приостанавливается», — заявила Кастелли, отвечая на вопрос ведущего Radio Anch'io. «Для частных лиц и семей», — уточнила она.

Общий объем мер экономической поддержки, как ожидается, составит 7,5 млрд евро. Для его принятия парламент должен одобрить повышение порога дефицита бюджета к ВВП с 2,5% на 0,35%.

В настоящее время в Италии зафиксированы более 9 тыс. случаев заражения новым типом вируса, 724 человека уже выздоровели, 463 — погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тыс., жертв стало больше почти на 100.