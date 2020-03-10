Роскомнадзор получил предложения Ассоциации юристов России (АЮР), касающиеся ужесточения ответственности за нарушения в сфере персональных данных и возможности для граждан требовать компенсации за утечку, и даст ответ на него в установленные сроки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы получили предложение Ассоциации юристов России по вопросу компенсации нарушений прав субъектов персональных данных <…> Мы изучим предложения ассоциации по внесению изменений в законодательство и направим ответ в установленные сроки», — отметили в пресс-службе.

Как отметили в Роскомнадзоре, рассматривается каждая из жалоб, касающихся нарушения закона «О персональных данных», и в случае выявления нарушений принимаются соответствующие меры, вплоть до обращения в суд.

Потерю персональных данных предложили компенсировать за счет операторов Операторы по требованию граждан должны будут выплачивать компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ассоциация юристов России подготовила предложения по изменению закона «О персональных данных», в которых предлагает обязать операторов персональных данных по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей.