Состав наблюдательного совета Сбербанка изменится в результате принятия закона о приобретении правительством у ЦБ обыкновенных акций кредитной организации. В набсовет войдет только один представитель топ-менеджмента Сбербанка вместо нынешних двух, свидетельствуют поправки к законопроекту, разработанные ко второму чтению документа.

«В состав наблюдательного совета ПАО «Сбербанк» выдвигается и избирается голосованием сторон на общем собрании акционеров ПАО «Сбербанк» не более одного представителя исполнительных органов ПАО «Сбербанк», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Напомним, в настоящий момент топ-менеджмент Сбербанка представлен в его набсовете президентом, председателем правления кредитной организации Германом Грефом и зампредом правления Беллой Златкис.

Кабмин разрешил Силуанову участвовать в деятельности набсовета Сбербанка Центробанку сейчас принадлежит крупнейшая доля в уставном капитале Сбербанка, однако предполагается ее выкуп правительством в лице Минфина за счет средств Фонда национального благосостояния.

На прошлой неделе Кабмин разрешил министру финансов РФ Антону Силуанову участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета Сбербанка.



Центробанку сейчас принадлежит крупнейшая доля в уставном капитале Сбербанка — 50% плюс одна акция, однако предполагается передача этой доли Российской Федерации в лице Министерства финансов. Доля ЦБ в Сбербанке будет выкуплена правительством за счет средств Фонда национального благосостояния.