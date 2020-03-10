Страховой рынок отреагировал на падение цен на нефть и усиление падения мировых индексов, спровоцированное распространением коронавирусной инфекции.

«Падение цен на нефть вызвало падение курса рубля, которое, в свою очередь, провоцирует отток инвесторов с фондового рынка, — заявил на телефонной пресс-конференции генеральный директор компании «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. — Мы всю прошлую неделю внимательно наблюдали за падением, за тем, насколько нервничает розничный клиент по поводу геополитических событий и коронавируса. На фоне этого активизировался интерес клиентов к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) именно как защитному продукту».

По его словам, интерес к полисам ИСЖ в этой ситуации вызван несколькими причинами, главная из которых — стопроцентная защита первоначально вложенного капитала. На фоне падения акций компаний и, соответственно, убытков инвесторов, держатели полисов ИСЖ сохранили свои вложения благодаря стопроцентной защите капитала. «Они не потеряют ни одной копейки вложенных средств, как бы сильно ни упал рынок», — заверяет он. Более того, по итогам года полисы ИСЖ могут показать хороший доход. В 2019 году, в частности, продукты «БКС Страхование жизни» заработали чуть более 18% годовых. «Так что ИСЖ грех ругать», — считает он.

Безусловно, текущий рост спроса на ИСЖ носит ситуативный характер: инвесторы покупали ИСЖ на низком уровне. Однако, по прогнозу Андрея Дроздова, текущий рост продаж продуктов со стопроцентной защитой капитала, скорее всего, сохранится и в краткосрочной перспективе и по итогам этого года окажется на уровне 2019-го. Тогда как другие продукты без стопроцентной защиты капитала, напротив, будут падать.

В долгосрочной перспективе можно ожидать роста интереса к защищенным ИСЖ и со стороны крупных инвесторов, которые до недавнего времени не смотрели в его сторону из-за негативного имиджа первых версий полисов. «Стопроцентная защита вложенных клиентом средств не зависит от ситуации на фондовых рынках, поскольку 75% вкладывается в государственные ОФЗ, которые, в свою очередь, гарантированы фондом благосостояния. В перспективе трех — пяти лет ОФЗ России обеспечат 100% возврата капитала, поскольку ОФЗ России сейчас — это один из самых надежных инструментов инвестирования. Заработок ИСЖ, безусловно, зависит от рынка, но даже при существенных коррекциях фондовых рынков, которые являются частью нормального рыночного процесса, можно говорить о высокой доле вероятности получения инвестиционного дохода от купонных продуктов в перспективе трех — пяти лет», — считает Андрей Дроздов.