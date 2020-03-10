Фондовые торги в РФ завершились во вторник в глубоком минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам сессии ушел вниз на 8,11% и составил 2 498,94 пункта. Индекс РТС обрушился на 13,02% — до отметки 1 094,18 пункта.

Котировки акций «ЛУКОЙЛа» упали на 18,65%, «Газпрома» — на 9,17%. Бумаги ВТБ подешевели на 9,15%, Сбербанка — на 8,54%, МТС — на 7,53%, «Яндекса» — на 3,54%, «АЛРОСы» — на 3,02%, «Норильского никеля» — на 2,44%, Московской биржи — на 1,04%. Бумаги «Тинькофф» прибавили в цене 1,29%.



«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обвалились к минимумам с января 2019 года и декабря 2018 года соответственно (2 435 и 1 055 пунктов), после чего отвоевали часть утерянных позиций, — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — С технической точки зрения рублевый индикатор при сохранении пессимистичных настроений может стремиться к 2 150 пунктам (нижняя полоса Боллинджера месячного графика), а долларовый — упасть ниже 1 000 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2 350—2 620 пунктов».



«На российском фондовом рынке сегодня эмоции и истерия, но так и должно было быть. Отечественные индексы и акции знали, к чему готовиться, — весь остальной мир распродажи накрыли еще накануне», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она уточняет, что «нефть корректируется после провала в понедельник». «Баррель Brent по 37 долларов — это дешево и пугающе. Однако очевидно, что сырье может отскочить в рамках коррекции к 40 долларам — и оттуда уже углубить провал вплоть до 25 долларов. У рынка есть реальный повод продавать — маячит действительный риск перепроизводства при минимальном спросе. Это и правда опасно», — пишет Бодрова.