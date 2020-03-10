Центробанк привлек микрофинансовую компанию «МигКредит» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, следует из сообщения на сайте регулятора.

Постановление было вынесено 13 февраля этого года и вступило в силу 7 марта.

Микрофинансовая организация привлечена к ответственности по части 6 статьи 15.26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»). Указанный пункт статьи 15.26.1 КоАП предусматривает ответственность за «непредставление или несвоевременное представление микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй».

Компании назначен административный штраф, который в соответствии с примененным положением КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк ранее уже привлекал «МигКредит» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями по другой статье КоАП.



Центробанк вновь оштрафовал МФК «МигКредит» за нарушения в работе с кредитными историями Микрофинансовая компания привлечена к ответственности по статье КоАП «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета».

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.