Минфин РФ сможет направить средства Фонда национального благосостояния на покупку акций Сбербанка даже при сохранении цены нефти в 35 долларов за баррель до конца года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы, передает ТАСС.

«Если мы посмотрим на сценарий 35 долларов за баррель нефти до конца года — то да. Если мы посмотрим на сценарий 10 долларов до конца года — то, наверное, нет», — отметил Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

По оценкам Минфина, выпадающие нефтегазовые доходы бюджета РФ, которые по бюджетному правилу будут замещены средствами ФНБ, составят около 0,5 трлн рублей, если цена на нефть сохранится на уровне 35 долларов за баррель до конца этого года, добавил Колычев.

По его словам, при таком сценарии объем ликвидных средств ФНБ все равно будет превышать 7% ВВП, то есть Минфин РФ сможет направить их на приобретение у Банка России акций Сбербанка.

