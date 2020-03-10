Курс рубля продолжит падать и дойдет до отметки 80 рублей к доллару, считает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Та заминка в этом движении, которая произошла на сегодняшних торгах, может быть связана с праздниками, с тем, что еще не все инвесторы осознали происходящее и не все вернулись с отдыха. После короткого отскока рост курса доллара продолжится, память девальваций 1998, 2008, 2014 [годов] научила и граждан, и бизнес действовать быстро, а распространенность интернет-банкинга еще больше ускоряет этот процесс», — заявил он РБК .

По мнению эксперта, в дальнейшем валютные интервенции финансовых регуляторов смогут остановить падение рубля. «Во-первых, это выгодно экспортерам, во-вторых, никаких резервов не хватит, чтобы побороть такую рыночную тенденцию, в ходе которой мир будет пересматривать привлекательность экономик, базирующихся на экспорте нефти. Словесными интервенциями падение рубля тоже не остановить, слова российских чиновников еще не успели накопить той силы, которая, скажем, была у Алана Гринспена в годы его председательства в ФРС», — считает он.

По словам аналитика, падающая цена нефти для России на фоне санкций — это мощный экономический удар, могут быть разорваны международные соглашения, торговые и политические.

Финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский в разговоре с РБК отметил, что при текущих ценах на нефть запаса прочности золотовалютных резервов должно хватить для удержания курса доллара в районе 70 рублей.

«Кроме того, в Кремле не исключают возможности договориться с Саудовской Аравией до конца месяца по новой сделке — сам факт возможного возобновления переговоров может позитивно отразиться на цене нефти и курсе рубля, рост которого может «отыграть» 1—2 рубля. Из негативных факторов стоит отметить, что декада выплаты налогов еще не скоро и крупные экспортеры могут придерживать валютную выручку в течение этой недели, пережидая неопределенность на рынке», — сказал он.



9 марта цены на нефть обрушились, после того как Организация стран — экспортеров нефти и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи. Это спровоцировало падение курса рубля. Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 рублей, а евро — до 85 рублей.