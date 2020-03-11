Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее такую же точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак. Он объяснял стабильность цен на топливо тем, что в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал цен пришелся на 9 марта, когда в моменте нефть подешевела на 30% — до 31 доллара за баррель. Впоследствии цены немного скорректировались, и на утро среды нефть торгуется у отметки 38 долларов за баррель.