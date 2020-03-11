Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 1,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 534,69 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 2,13% и равнялся 1 117,46 пункта.

Волатильность рынков остается на повышенном уровне, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Дальнейшая динамика в ближайшие дни будет отличаться высокой волатильностью, несмотря на повышение ставок риска клиринговой организацией. Многие акции интересны для покупок, однако наибольшую привлекательность, на наш взгляд, имеют бумаги компаний розничного (в широком смысле) сектора — «ЛУКОЙЛ», «Лента», Мосбиржа, МТС и другие. Также ожидается спрос на еврооблигации. А динамика рублевых ОФЗ пока, вероятнее всего, останется негативной», — комментирует эксперт.

Он ожидает отскока в пределах 4%. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках, заключает аналитик.