Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, которые предусматривают продажу Банком России обыкновенных акций Сбербанка правительству РФ, говорится в сообщении нижней палаты.

Так, продажа состоится по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Инициатива предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет ЦБ (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

«Часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдет до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году», — говорится в пояснительной записке.

Второй законопроект разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ в капитале Сбербанка. Им предлагается установить порядок перечисления в федеральный бюджет части доходов, полученных Центробанком от продажи обыкновенных акций Сбербанка.