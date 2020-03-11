Представители России примут участие в мартовском заседании технического комитета ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.



«Да, наши представители будут. Еще раз повторю: у нас в рамках хартии (сотрудничества стран — производителей нефти) формат отношений остался, продолжаем с коллегами мониторить ситуацию», — сказал Новак.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что техкомитет ОПЕК+ соберется 18 марта и Россия планирует участвовать во встрече.

Кроме того, Новак опроверг информацию о том, что он общался с бывшим министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом после неудачных переговоров стран ОПЕК+ в Вене.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что аль-Фалех, который с марта занимает пост министра инвестиций, якобы пытался восстановить диалог с Новаком после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться по сделке ОПЕК+. Издание подчеркивало, что посредничество аль-Фалеха одобрено властями королевства.

«Нет, не было у нас таких обсуждений. И мы не связывались», — сказал Новак журналистам.

Аль-Фалех занимал пост министра энергетики с июня 2016 года по сентябрь 2019-го. Саудовский министр считается архитектором сделки ОПЕК+, поскольку именно он инициировал переговоры с Россией в 2016 году, когда цены на нефть падали до 28 долларов за баррель. За время действия соглашения (с начала 2017 года) цены на нефть преимущественно держались в диапазоне 50—60 долларов за баррель.

Осенью прошлого года аль-Фалех был отправлен в отставку без объяснения причин, его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман, который представлял Саудовскую Аравию на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Россия и Саудовская Аравия уже заявили о планах наращивать добычу нефти. РФ анонсировала возможный рост добычи на 250—300 тыс. баррелей в сутки, Саудовская Аравия — на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей.