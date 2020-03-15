Банк «Центр-инвест» ввел новый «Зеленый» вклад, аналогов которого нет среди российских банков, сообщает пресс-служба кредитной организации. Доходность по эковкладу составит 4,6% годовых.



«Основное отличие «Зеленого» вклада от других депозитов банка — это целевой характер размещения. Все средства вкладчиков в рамках «Зеленого» вклада будут направлены только в проекты, которые позволяют достигать конкретные Цели устойчивого развития ООН и задачи национальных проектов», — говорится в релизе.

«Зеленый» вклад оформляется в рублях на срок 17 месяцев, что соответствует количеству целей ООН. Минимальная сумма вклада —100 тыс. рублей. Банк «Центр-инвест» ежегодно будет предоставлять отчет о том, что все привлеченные средства в рамках этого вклада направлены на реализацию Целей устойчивого развития и национальных проектов.

«Зеленый» вклад — это часть большого проекта банка по инвестированию средств в устойчивое развитие и национальные проекты, отмечается в релизе. В ноябре 2019 года состоялось размещение «зеленых» облигаций банка «Центр-инвест» на Московской бирже, что стало очередной вехой в развитии не только банка, но и всего финансового сектора России.

