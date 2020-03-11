Российские компании могут получить возможность провести годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме из-за распространения коронавируса, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Согласно законопроекту, годовое собрание акционеров Сбербанка в 2020 году по решению его набсовета может быть проведено в форме заочного голосования.

«Если закон будет принят, тогда совет директоров, не только Сбербанка, но любого публичного общества, сможет такой опцией воспользоваться или не воспользоваться, это уже их решение будет. Но пока нет предмета, потому что закона нет», — добавил он.

Швецов также отметил, что эта опция предусматривается исключительно на 2020 год из-за ситуации с распространением коронавируса.