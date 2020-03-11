Минкомсвязь выступает против возможных компенсаций операторам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, сообщил глава Минсвязи Максут Шадаев.

«Наша позиция как регулятора — не компенсировать», — сказал Шадаев в ответ на соответствующий вопрос.

По словам главы министерства, объем теряемого трафика для операторов, который будет уходить на бесплатный сегмент, не будет превышать 10%.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы и интернет-компании потребовали компенсаций за реализацию проекта «Доступный Интернет», согласно которому россияне должны получить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.