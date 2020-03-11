Генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова включена в экспертный совет премии FINAWARD .

Премия в области инноваций и достижений финансовой отрасли будет вручаться в десятый раз. Торжественная церемония награждения пройдет 26 марта в «Цифровом деловом пространстве».

«Я второй раз в экспертном совете премии, и это честь для меня. Мне предстоит рассмотреть 65 проектов-финалистов в 13 номинациях. Обещаю быть внимательной и сохранять беспристрастность и объективность при оценке!» — прокомментировала Динара Юнусова.

«Каждый год мы формируем экспертный совет из числа наиболее выдающихся и значимых деятелей в сфере финансов. Я благодарен экспертам за активное участие в выборе лучших практик финансовой отрасли!» — заявил председатель счетной комиссии премии FINAWARD Дмитрий Равкин.

По итогам 2019 года на премию номинировано 65 проектов и решений. Общее количество заявок в этом году превысило 500. Лидеры по количеству номинаций — Сбербанк, «Тинькофф» и их дочерние компании. Победители в 13 номинациях премии будут названы 26 марта в «Цифровом деловом пространстве».

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.