Седьмой семейный финансовый фестиваль состоится 25 апреля 2020 года в Москве на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова.



Эксперты и финансовые консультанты расскажут детям о семейной экономике, о том, как распределять карманные деньги и планировать расходы, подросткам — о возможностях заработка и подготовке к самостоятельной финансовой жизни, а взрослым — о том, как избегать излишней задолженности, создавать сбережения и приучить детей к финансовой ответственности.

Площадка фестиваля традиционно будет представлять город финансовой грамотности с собственной инфраструктурой и игровой валютой, где будут работать более 20 игровых и образовательных локаций. Для детей младшего возраста будут организованы занятия, творческие мастер-классы, квесты и спектакли, для подростков будет работать молодежный лекторий, взрослым же предложат посетить серию лекций и мастер-классов на финансовую тему. Более 85 активностей помогут участникам в интерактивном формате узнать, как избавиться от лишних трат, научиться оптимизировать семейный бюджет и принимать финансово грамотные решения.

Участие в фестивале бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова (Москва, Стремянный пер., д. 28, с. 1).

Время: с 11:00 до 18:00.