Правительство РФ пока не видит рисков спада экономики России в 2020 году, отскок на рынках сейчас идет в предсказуемом коридоре после падения в начале недели, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Пока признаков такой опасности нет. То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», — сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность снижения экономики России. Прогноз правительства по росту ВВП на 2020 год — 1,9%.

«Сейчас будет очень многое зависеть от того, будет вторая волна (сильной волатильности на рынках. — Прим. ред.) или нет. Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели — пока признаков этого нет», — добавил он.

Белоусов обратил внимание на то, что структура и характер отскока, который сегодня произошел (нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения), свидетельствует о том, «что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре».

Инфляция в России по итогам 2020 года, по словам Белоусова, составит около 4%, вряд ли выше. «Я думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли инфляция в РФ подняться выше 4% по итогам 2020 года.

Признаков сильного оттока капитала из России также не наблюдается, добавил Белоусов. «Пока на вчерашний день никаких признаков сильного оттока не было», — указал он.

По словам Белоусова, пока ситуация на рынках развивается по более-менее позитивному сценарию, а к новой волне волатильности может привести массовый отток капитала, если он произойдет.

«Но тут нам отчасти помогли американцы со снижением своих процентных ставок, потому что у них появились признаки перегрева рынка и большой приток капитала с развивающихся рынков. Об этом свидетельствует снижение доходности по treasury bonds», — отметил Белоусов.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. Во вторник нефть отыграла часть потерь, а в среду торгуется без единой динамики.