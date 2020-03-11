В Санкт-Петербурге проходят обыски в компаниях, причастных к холдингу «Фаэтон». Это связано с делом о хищении у Россельхозбанка почти 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в управлении ФСБ по городу и Ленинградской области.

«УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получена информация о возможных противоправных действиях неустановленных лиц с целью хищения заемных денежных средств в размере около 1 млрд рублей в Санкт-Петербургском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, неустановленные лица от имени шести фирм, связанных с «Фаэтоном», заключили с банком 12 кредитных договоров на сумму около 1 млрд рублей. В дальнейшем они собирались украсть эти деньги. Пока средства банку не возвращены. Имущество, которое находилось в залогах по кредиту, выведено с баланса компаний-заемщиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», отметили в управлении ФСБ.