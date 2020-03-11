ОПЕК после разрыва сделки ОПЕК+ поставит перед собой новой целью свою долю на рынке, а не его баланс, говорится в мартовском прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Среднесуточная добыча организации в апреле — декабре 2020 года может вырасти до 29,2 млн баррелей в сутки, отмечается в прогнозе.

«Из-за исхода встречи ОПЕК 6 марта прогноз EIA предполагает, что ОПЕК начнет таргетировать долю на рынке вместо его баланса», — сообщается в докладе.

«EIA прогнозирует, что добыча ОПЕК в среднем составит 29,2 млн баррелей в сутки с апреля по декабрь 2020 года, что говорит о росте с 28,7 млн баррелей в сутки в I квартале 2020 года. А в 2021 году, прогнозирует EIA, добыча ОПЕК в среднем будет составлять 29,4 млн баррелей в сутки», — говорится в докладе.

АКРА: финансовая система России приблизилась к состоянию кризиса Индекс ACRA FSI достиг отметки 3,1 пункта при границе перехода системы в состояние кризиса в 2,5 пункта.



Добыча нефти в США начнет снижаться в месячном выражении с мая, а в годовом — перейдет к снижению с 2021 года по причине низких цен на нефть, считают в Минэнерго США. «Несмотря на ожидание роста добычи нефти в среднем по 2020 году на 0,8 млн баррелей в сутки, EIA прогнозирует начало снижения добычи в месячном выражении с мая — добыча упадет с 13,2 млн баррелей в сутки в мае до 12,8 млн баррелей в сутки в декабре 2020 года», — отмечается в документе.

При этом в годовом выражении добыча нефти в США, по прогнозу, начнет снижаться в 2021 году — до 12,7 млн баррелей в сутки с 13 млн баррелей в сутки в 2020 году. «Прогноз снижения в 2021 году вызван низкими ценами на нефть, это станет первым снижением годовой добычи в США с 2016 года», — заключает EIA.

Мировые нефтяные запасы из-за слабого спроса в 2020 году вырастут в среднем на 1 млн баррелей в сутки после снижения годом ранее, при этом наиболее сильным увеличение будет в первом полугодии — на 1,7 млн баррелей в сутки, отмечают в прогнозе. «EIA ожидает, что нефтяные запасы в мире вырастут в среднем на 1 млн баррелей в сутки в 2020 году после снижения на 0,1 млн баррелей в сутки в 2019 году. Наиболее сильным рост будет в первом полугодии 2020 года — на 1,7 млн баррелей в сутки, поскольку рост спроса на нефть будет слабым», — пишет EIA.