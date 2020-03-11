Председатель Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов предположил, что коронавирус — это повод для организации финансового кризиса, и предостерег от резких и опрометчивых шагов.

«Что касается коронавируса, я говорил со специалистами, с медиками, политологами, все отмечают цикличность появления подобного рода вирусов. Мне сложно судить, я не медик, но, по-моему, коронавирус — это повод для организации финансового кризиса», — сказал Бельянинов в ходе видеомоста Москва — Кишинев — Ереван — Минск.

По его словам, первоначально серьезных финансовых потрясений мировой экономики ждали в конце 2020 года, но появился коронавирус, который ударил гораздо раньше, чем это прогнозировалось экономистами и экспертами.

«Говорят, в США от обычного гриппа умерло 8 тысяч человек, они там особенно не паникуют. Поскольку объективная реальность состоялась, в этой ситуации ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя делать никаких опрометчивых шагов. Если мы начнем заниматься некачественным прогнозированием, если начнем делать резкие шаги, в любом случае это ни к чему хорошему не приведет», — заключил Бельянинов.