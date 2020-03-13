Премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» получил Московский кредитный банк.

«За прошедший год мы привлекли более 4 миллионов заявок на финансовые продукты. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Примерно половина всех заявок пришлась на потребительские кредиты, в том числе благодаря нашему сервису «Мастер подбора кредитов», который позволяет клиенту получить персональные предложения. Банк, который сегодня стал победителем, обошел ближайших конкурентов по объему заявок и выданных кредитов за счет привлекательных условий по продукту и технологичности процессов. Победитель в номинации «Онлайн-заявка на кредит» — Московский кредитный банк», — заявила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова.

Награду приняла вице-президент дирекции по маркетингу и PR Московского кредитного банка Виктория Пойгина.

«Спасибо большое!» — лаконично отреагировала она на победу банка в номинации.