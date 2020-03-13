На церемонии «Банк года», которая проходит в 13-й раз, объявлены победители «Народного рейтинга — 2019». Самая клиентоориентированная компания определяется на основании отзывов о качестве работы, оставленных посетителями Банки.ру в одноименном разделе.

Победитель показал на своем примере, насколько тесно и слаженно может быть построена работа между клиентом и банком. Только за минувший год он внес в свои бизнес-процессы более тысячи доработок на основе полученной из «Народного рейтинга» обратной связи, рассказала директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. «Это позволило ему подняться за год на 12 строчек и стать уверенным лидером рейтинга. Победителем в номинации «Народный рейтинг банков» становится Совкомбанк», — объявила со сцены представитель Банки.ру.

Заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова, принимая поздравления, сказала: «Год назад наши акционеры Сергей и Дмитрий Хотимские получали в Банки.ру звание банкиров года. Мы тогда дали это обещание, что займем первое место в «Народном рейтинге». Заняли! Обещание исполнено».

Победителем «Народного рейтинга» среди страховых компаний в четвертый раз подряд стала «Зетта Страхование». «Победитель в этой номинации уже больше 25 лет предлагает своим клиентам первоклассный сервис и получает за это соответствующий фидбэк. В 2019 году в адрес этой страховой компании в «Народном рейтинге» поступило больше всего благодарностей от довольных клиентов. При этом команда продолжает держать планку и уже который год оперативно реагирует на каждый без исключения пользовательский отзыв», — отметила руководитель отдела интерактивных сервисов Банки.ру Елена Кузнецова, вручившая награду.

Стелу победителя получил генеральный директор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов. «Очень приятно получить эту награду. Для нас это, конечно, очень значимый приз, потому что это означает позитивную связь с каждым клиентом. Это говорит о том, что мы не просто становимся больше или богаче, это говорит о том, что мы исполняем свое профессиональное предназначение, что мы помогаем людям и что они это ценят», — заявил он.

Обладателем премии в номинации «Человек года» стала форумчанка под ником bhuma. Победительница была выбрана на основании открытого голосования пользователей форума. «Наш победитель как никто другой разбирается во вкладах и карточных продуктах и несет свое знание в массы. О высокой репутации среди пользователей форума Банки.ру говорят и три тысячи благодарностей, и стабильное вхождение в тройку лидеров по итогам голосования в этой номинации. Встречайте «Человека года — 2019» — Валентину, которая уже семь лет просвещает народ под ником bhuma!» — объявила Елена Кузнецова.

Победительница номинации «Человек года» получила стелу и подарок — планшет Apple iPad mini 2019.

«Мне очень приятно здесь присутствовать, и я хочу поблагодарить учредителей, работников, организаторов Банки.ру за их работу, за то, что они создали такой портал, на котором пользователи могут найти для себя не только любой продукт, но и получить консультацию. Спасибо банкам, которые своих представителей выделяют для работы с нами, с клиентами», — сказала она.