Причиной срыва договоренностей между странами ОПЕК+ в Вене стала бескомпромиссная позиция Саудовской Аравии и ОАЭ, которые не согласились на предложенные Россией условия. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече.

Изначально российская делегация приехала на заседание ОПЕК+ с намерением продлить текущие договоренности на II квартал, в то время как Саудовская Аравия предлагала сначала усилить сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до июня, а затем и вовсе предложила, чтобы в таком виде сделка работала до конца года.

Россия не могла взять на себя усиленные обязательства, говорит собеседник агентства. Но в конечном итоге РФ выразила готовность продлить текущую сделку и до конца года, знает он. «Однако министры Саудовской Аравии и ОАЭ оказались только раздражены этим», — сказал он. На этом переговоры стран ОПЕК+ были резко завершены.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил журналистам, что причиной срыва соглашения стала непримиримая позиция «некоторых стран ОПЕК, которые хотели, чтобы страны «не ОПЕК» в обязательном порядке участвовали в сокращении добычи».

Договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи истекают 31 марта 2020 года, после этого все страны альянса вольны увеличивать добычу по своему усмотрению. На новостях о неудаче переговоров в Вене котировки Brent 9 марта в моменте обрушились на 30% до 31 доллара за баррель. Впоследствии падение немного скорректировалось, в среду нефть торгуется в районе отметки 37 долларов за баррель.

Глава Минэнерго Александр Новак, представлявший Россию на переговорах в Вене, говорил журналистам, что страны ОПЕК+ еще могут вернуться к консультациям в мае — июне. На это саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Reuters, что не видит смысла в новых переговорах, так как еще не учтены ошибки прошедших. Саудовская Аравия также объявила о намерении увеличить добычу нефти в апреле на 26% до 12,3 млн баррелей в сутки.



Большинство экспертов, опрошенных ТАСС, сходятся во мнении , что Саудовская Аравия, проигнорировавшая и конструктивную позицию России по продлению сделки ОПЕК+, и ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию, обрушила мировой нефтяной и финансовый рынки. Как отмечают эксперты, демарш Саудовской Аравии не случаен, поскольку ее действия направлены на дестабилизацию рынка в интересах Королевства и Соединенных Штатов Америки. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, пытаясь шантажом выдавить Москву с мирового энергетического рынка.