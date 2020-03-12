Ирак и Кувейт, которые являются одними из ведущих производителей Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть, сообщает Bloomberg .



Так, Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на 5 долларов. При этом, по данным источников агентства, государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей из Азии на 6 долларов за баррель — на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco (компания, занимающаяся добычей нефти в Саудовской Аравии).

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя властей Саудовской Аравии, это снижение цен было направлено напрямую на ослабление российских позиций. Издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, когда министры не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Saudi Aramco Амина Нассера сообщало, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+. Вслед за ней в среду нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки.

9 марта источник в ОПЕК информировал, что Саудовская Аравия тем не менее не объявляла РФ ценовую войну и считает Россию важнейшим партнером на рынке нефти.