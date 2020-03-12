Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область и Ка­м­ча­т­с­кий край лидируют среди российских регионов по доступности ипотеки, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости агентством «РИА Рейтинг».

Авторы исследования напоминают, что за прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла в большинстве регионов. Лишь в девяти регионах она снизилась, а увеличилась в 75 субъектах РФ. В целом по России доля семей, для которых доступна ипотека, выросла с 30,2% в 2018-м до 31,3% в 2019 году. Рост доступности продолжился в 2019 году, что стало следствием сильного увеличения сроков кредитования, которые заметно снижают ежемесячный платеж. Кроме того, номинальный рост зарплат опередил темп роста цен на жилье, отмечают аналитики.



«У лидирующего по доступности ипотеки региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, более 70% семей могут себе позволить купить типовую двухкомнатную квартиру в своем регионе. В Магаданской области почти 65% семей доступна покупка жилья в ипотеку. При этом у занимающих третье и четвертое места Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ненецкого автономного округа более половины семей могут приобрести квартиру в ипотеку», — говорится в исследовании.

По данным «РИА Рейтинг», в большинстве регионов доступность ипотеки находится на удовлетворительном уровне, однако в пяти регионах РФ менее 15% семей могут пробрести типовую «двушку» в ипотеку. Так, замыкают рейтинг Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Москва расположилась на 36-м месте (32,1% — доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2019 году), Санкт-Пе­те­р­бург — на 19-м месте (с долей в 37,9%).

В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.