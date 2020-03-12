Почта России наблюдает снижение объемов международных посылок, но ожидает, что на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса потребители будут замещать походы по магазинам покупкам через Интернет, чтобы сократить количество личных контактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, которая является крупнейшим в РФ логистическим оператором трансграничной торговли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тыс. человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тыс. скончались. В РФ, по данным на сайте правительства, на 11 марта зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане РФ, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.



Как рассказали в Почте России, начиная с февраля 2020 года компания фиксирует снижение объемов входящей международной почты. «Это традиционное сезонное снижение, к которому добавился эффект от закрытия производств в Китае», — сказали в пресс-службе оператора.

«При этом мы предполагаем, что в текущей ситуации для сокращения количества личных контактов потребители будут замещать походы по магазинам покупками на интернет-площадках», — добавили в компании.

На прошлой неделе глава Почты России Максим Акимов говорил, что ситуация с коронавирусом негативно сказывается на компании и ее выручке.



В середине февраля в компании заявляли, что Почта России продолжает доставлять письма и посылки из Китая собственными самолетами в условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ из-за коронавируса, тогда как, по данным Всемирного почтового союза, на тот момент почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР.