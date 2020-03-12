Тинькофф Банк планирует в ближайшее время сообщить о расширении специальной программы для поощрения менеджмента, в рамках которой сотрудники могут стать акционерами. Об этом сообщил предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям» .

«Сейчас у нас где-то 90 участников этой программы, это не только топы, но и обычные менеджеры, кто-то из них начинал свою карьеру у нас в кол-центрах. Около шести месяцев назад Олег (Тиньков. — Прим. ред.) заявил о планах компании увеличить количество участников, это будет новая программа. И там будет несколько сотен менеджеров группы «Тинькофф». Мы объявим об этом в ближайшее время», — рассказал Хьюз.

Оливер Хьюз: каждый клиент для Тинькофф Банка — ходячая реклама Рост количества клиентов — это самый главный показатель для Тинькофф Банка.

Также новая программа будет с другим механизмом поощрения менеджмента, она коснется сотрудников, которые талантливы и являются ключевыми в нашей группе, пояснил Оливер Хьюз.

«Старая программа продолжает свою жизнь и заканчивается через пару лет, а новая программа будет немножко другого характера. Там другой механизм. Сейчас я больше не готов раскрывать детали – сначала мы должны объявить об этом тем, кто будет в ней участвовать. Это коснется сотрудников, которые лояльны, талантливы, являются ключевыми в нашей группе. То есть тех, кто строит вот эту великую штуку – «Тинькофф». В действительности мы все верим в наше великое дело, это я говорю без иронии, без пафоса. Это очень клевая история, мы будем расширять ее и дальше. То есть речь не просто о паре сотен человек. Со временем мы можем увеличить их число до полутысячи», — прокомментировал он.

По словам Хьюза, контроль в группе при этом к менеджерам не перейдет. «Нет, этого точно не будет», — ответил предправления Тинькофф Банка на соответствующий вопрос.