Олег Тиньков — основатель Тинькофф Банка, но он никогда не был руководителем кредитной организации, сообщил в интервью «Ведомостям» предправления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. По словам Хьюза, руководителем группы «Тинькофф» и банка является он сам, а Тиньков — «духовный отец» организации.

«Я иногда вижу комментарии, что Олег Тиньков возглавляет банк. Людям проще так думать. И раньше у нас не было необходимости развеивать это представление. Но в действительности он не руководитель банка и никогда не был им. Руководитель группы и банка я. Есть целая команда людей, которые работают вместе более десяти лет. Олег не в бизнесе, он наш основатель и находится на уровне стратегии. Олег — наш «духовный отец». Мы от него черпаем вдохновение, он дает нам советы. Надо думать об Олеге так. Он не рулит нашим бизнесом, он не участвует в разработке продуктов. Когда он говорит, что узнает о жизни банка из СМИ, это правда. Как он может знать, что происходит в банке и группе каждый день? Его нет в Москве по семь месяцев в году. Это правда, что он очень сильно влиял на бизнес вначале, но потом все меньше и меньше», — рассказал предправления Тинькофф Банка.

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Как пояснил Оливер Хьюз, он общается с Тиньковым достаточно часто, а остальные 3 тыс. человек, которые работают в головном офисе, его в основном не слышат и не видят. «Все наши системы по принятию решений и управленческие механизмы — все происходит внутри, происходит без участия Олега. Мы самостоятельная машина», — сказал Хьюз.

Также он пояснил, что бренд банка — не «Тиньков», а «Тинькофф».

«Есть разница, и «Тинькофф» уже давно живет своей жизнью. Ассоциация с Олегом есть, но со временем она становится меньше. Бренд «Тинькофф» — это очень сильный бренд, в который мы вложили очень много денег, мы им гордимся, и он нам очень сильно помогает. И поэтому «Тинькофф» остается», — прокомментировал Хьюз.