Российские фондовые индексы в четверг начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 4,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 388,74 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 5,02% и равнялся 1 031,65 пункта.

Настроения на мировых рынках существенно ухудшились, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Вчера ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией, что поддержало негативные настроения на рынках, поясняет он.

«В результате инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения, что способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища», — комментирует эксперт.

На таком фоне, продолжает он, сегодня утром на рынках наблюдаются активные продажи по широкому спектру активов. Так, после падения днем ранее более чем на 4,5% сегодня фьючерсы на американские индексы вновь несут потери более 3,5%. На торгах в Азии основные индексы падают в пределах 7%. Рынок энергоносителей также возобновил снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 4%, отступив ниже 34,5 доллара за баррель.

«Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем продолжения негативной динамики на российском фондовом рынке. Преобладание продаж по широкому спектру акций приведет к открытию с «гэпом» вниз и отступлению индекса Мосбиржи в район 2 400—2 450 пунктов. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе торгов рынок может попытаться уйти под нижнюю границу данного диапазона», — прогнозировал перед открытием торгов аналитик.