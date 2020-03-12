Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 88 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 1 рубль 18 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,83 рубля (плюс 88 копеек). Курс евро на 10:09 мск равнялся 83,41 рубля (плюс 1,26 рубля).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ослабление рубля утром в четверг может продолжиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара составляет 72—73,5 рубля, а прогноз по курсу евро — 81—82 рубля. В среднесрочном аспекте не исключен рост курса доллара к рублю до 76 рублей, а курса евро к рублю до 86 рублей.

«Вчера возобновилась масштабная распродажа ОФЗ, что не оставляет рублю шансов на рост. На малоликвидном пока рынке Forex пара доллар/рубль с утра уходила в район 74,5. Но динамика курса российской валюты сегодня будет зависеть во многом от объема интервенций ЦБ. Без этой поддержки доллар быстро вырастет выше 80 рублей. Какие-то конкретные рекомендации в нынешней ситуации давать очень трудно», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.