Президент США Дональд Трамп гарантировал финансовую помощь пострадавшим от коронавируса работающим американцам.



«Чтобы работающие американцы, на которых повлияла ситуация с вирусом, могли остаться дома без страха перед финансовыми проблемами, вскоре я приму экстренные беспрецедентные меры для оказания им финансовой помощи», — сказал президент США в телеобращении к нации, которое транслировали телеканалы.

Он пояснил, что это коснется тех, кто заболел сам, попал на карантин или заботится о тех, у кого выявлен вирус.

«Я запрошу конгресс предоставить эту помощь», — заверил президент США.

Он также пообещал, что власти США будут кредитовать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса. «Я отдал распоряжение, чтобы администрация по малому бизнесу предоставила финансовую помощь компаниям, пострадавшим от коронавируса», — сказал президент.

По его словам, администрация «незамедлительно начнет предоставление кредитов с низкой процентной ставкой компаниям в пострадавших штатах, что позволит им преодолеть вызванные вирусом временные экономические сложности».

В связи с этим Трамп попросил конгресс о 50 млрд долларов в дополнение к бюджету на поддержку малого бизнеса.

Кроме того, Трамп пообещал отсрочку налоговых сборов для пострадавших от коронавируса лиц и компаний, эта мера может принести экономике дополнительные 200 млрд долларов, заявил он в телевизионном обращении.

«Используя режим чрезвычайной ситуации, я распоряжусь, чтобы Министерство финансов предоставило отсрочку от уплаты налогов без наложения процентов и штрафов для ряда лиц и компаний, на которых повиляла ситуация (с коронавирусом). Это действие даст экономике дополнительную ликвидность в размере более 200 миллиардов долларов», — сказал Трамп, его выступление местные телеканалы транслировали в прямом эфире.

Он также пообещал, что попросит конгресс о предоставлении американцам освобождения от налога на заработную плату.

«Мы находимся в критически важном моменте в борьбе с коронавирусом», — сказал президент США.