Накопленных ресурсов России хватит на выполнение социальных обязательств в течение многих лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, так дешево, как сейчас, нефть стоила четыре года назад. «Тогда последствия были незначительны, наша экономика показала свою гибкость тогда и способность адаптироваться к непростой ситуации», — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что Россия уже не первый год живет в условиях достаточно низкой инфляции.

«У нас сейчас большой запас прочности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет. Это достаточное условие для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства», — добавил глава Кабмина.