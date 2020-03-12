Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2019 год составила 7,9 млрд рублей, что на 12,6% меньше по сравнению с результатом за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные деятельности кредитной организации за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).



Чистая прибыль за IV квартал 2019 года снизилась на 6,6% — до 2,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.



Чистый процентный доход за 2019 год увеличился на 6,3% по сравнению с 2018 годом и составил 23,3 млрд и 6,4 млрд рублей — за IV квартал 2019-го (+5% по сравнению с IV кварталом 2018 года). По сравнению с 2018 годом объем процентных доходов увеличился на 5,3%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов —74,7%.

Чистая процентная маржа составила 3,7% за 2019 год и 4,2% за IV квартал 2019-го (3,6% за 2018 год; 4,1% за IV квартал 2018-го).



Чистый комиссионный доход за 2019 год составил 6,8 млрд рублей, что выше результата 2018 года на 28,9%, и 2 млрд рублей — за IV квартал 2019-го (+31,3% по сравнению с IV кварталом 2018-го). По сравнению с 2018 годом прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 13,6% (38,8% комиссионных доходов), прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания — 11,4% (40,8% комиссионных доходов).

Убыток от операций на финансовых рынках за 2019 год составил 0,7 млрд рублей.

Активы по итогам 2019 года составили 673,7 млрд рублей (без изменений по сравнению с 1 января 2019 года; +2,7% по сравнению с 1 октября 2019 года).



Средства клиентов составили 417,6 млрд рублей (+0,7% по сравнению с 1 января 2019 года; +0,1% по сравнению с 1 октября 2019-го). За 2019 год объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 15,4%, объем срочных депозитов уменьшился на 5,8%. На 1 января 2020 года 59,6% средств клиентов составили средства физических лиц, 40,4% — средства корпоративных клиентов.



На 1 января 2020 года собственные средства банка составили 80,1 млрд рублей (+5,8% по сравнению с 1 января 2019-го; +1,6% по сравнению с 1 октября 2019-го). Капитал банка составил 96,1 млрд рублей (+4,6% по сравнению с 1 января 2019 года; +1,1% по сравнению с 1 октября 2019-го). По состоянию на 1 января 2020 года достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14,8%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 9,7%.

«Главным результатом 2019 года для нас стал рост основного бизнеса банка — кредитование и расчетное обслуживание корпоративных и розничных клиентов. Трансакционный бизнес, являясь одним из приоритетов стратегии, принес значительные доходы — чистый комиссионный доход банка увеличился на 29%. Мы также рады изменению тренда в динамике корпоративного кредитования, в результате чего во втором полугодии банк нарастил портфель на 12%, продемонстрировав свою способность успешно конкурировать даже в условиях снижающихся процентных ставок», — говорится в комментарии председателя правления банка Александра Савельева.





