Вероятность наступления глобальной экономической рецессии и усугубления влияния коронавируса на мировую экономику стали факторами, нагнетающими турбулентность на планете. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Коронавирус имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики», — сказал он.

«Это в целом набор некоторых признаков возможной глобальной экономической рецессии, которая может быть где-то на горизонте», — добавил Песков.