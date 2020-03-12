ЦБ установил официальные курсы валют на 13 марта.

Курс доллара повысился на 2,55 рубля, составив 74,0274 рубля (71,472 рубля на 12 марта). Курс евро увеличился на 2,64 рубля, до 83,6584 рубля (81,0207 рубля на 12 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,36 рубля (плюс 1,41 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,68 рубля (плюс 1,52 рубля).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,63—74,75 рубля за доллар и 82,5—84,2 рубля за евро.

Как комментировал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, в четверг регулятору пока не удастся сбить волатильность рубля.

«Доллар при этом может зафиксироваться в диапазоне 74,5—76,5, а евро — соответственно в 84—86 рублей. Неопределенность продлится как минимум до следующей среды, когда ожидаются радикальные меры ФРС по ослаблению доллара и поддержке фондового рынка. До этого времени возврат позитивных настроений маловероятен», — прогнозировал Емельянов.