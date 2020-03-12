Бизнес-объединение «Опора России» предлагает взвешенно подойти к изменению штрафов для предпринимателей в проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщил глава организации Александр Калинин.

Ранее Минюст опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину на этой неделе заявил, что принятие нового КоАП и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране из-за «существенного увеличения размеров административных штрафов».

Минюст: при доработке проекта КоАП будут учтены предложения бизнеса Об этом сообщил Денис Новак.

«Мы крайне обеспокоены проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Наши эксперты готовили аналитику, и мы разделяем озабоченность с бизнес-омбудсменом. <…> Там по многим статьям очень серьезное идет повышение штрафов. Здесь точно нужно взвешенно подойти к проекту нового КоАП», — отметил Калинин.

Наиболее существенно, по его словам, повысить штрафы предложил Минтранс. «У нас за нарушения на весогабаритном контроле штраф для дальнобойщика 130 тысяч, плюс для грузоотправителя столько же. И это только при проезде одной рамки. Мы задаем вопрос: откуда такие штрафы Минтранс придумал?» — сказал глава «Опоры России».