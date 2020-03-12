Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках.
Редакция принятого в первом чтении документа предусматривала, что по истечении двух дней после направления ЦБ кредитной организации предписания о введении запретов соответствующая информация размещается на официальном сайте регулятора. Ко второму чтению была одобрена поправка, предусматривающая немедленное (в день введения запрета) раскрытие ЦБ такой информации.
Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте Центробанка соответствующей информации.
Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности ЦБ.
«Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков», — говорится в пояснительной записке к документу. Прежде такая информация относилась к банковской тайне, указывал ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.