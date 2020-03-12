Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках.

Редакция принятого в первом чтении документа предусматривала, что по истечении двух дней после направления ЦБ кредитной организации предписания о введении запретов соответствующая информация размещается на официальном сайте регулятора. Ко второму чтению была одобрена поправка, предусматривающая немедленное (в день введения запрета) раскрытие ЦБ такой информации.

Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций — в день размещения на сайте Центробанка соответствующей информации.

Госдума одобрила во втором чтении публикацию Центробанком запретов на прием вкладов Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности ЦБ.

«Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков», — говорится в пояснительной записке к документу. Прежде такая информация относилась к банковской тайне, указывал ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.