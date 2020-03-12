Ставки по льготным ипотечным программам в РФ сохранятся на прежнем уровне независимо от изменения ставок в российских банках, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства», — отметил Моисеев.

Он напомнил, что для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена. «Отдельно стоит отметить льготную программу под 2% на Дальнем Востоке. Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей», — указал замминистра.

Ранее генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко допустил рост ипотечных ставок из-за ослабления рубля.