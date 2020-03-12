Типовая программа цифровой трансформации министерств и ведомств в РФ будет рассчитана на три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями руководителей ведомств, ответственными за цифровую трансформацию.

«В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года», — сказал премьер и подчеркнул, что с этой работой правительство и граждане связывают большие ожидания.

«У вас будут полномочия по изменению, или реинжинирингу, всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод их в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени», — обратился Мишустин к ответственным за цифровизацию.

Крупные банки могут отказаться от бумажных договоров Главная угроза этому — одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился.

«А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века», — заявил премьер, отметив, что, в отличие от традиционных ресурсов, данные неисчерпаемы, и чем их больше, тем больше добавленной стоимости.

«Это удивительное свойство данных — рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта», — заметил Мишустин.