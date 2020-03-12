Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется размещать в том числе и в китайских юанях, а также инвестировать в долговые обязательства этой страны, пишет РБК . Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Сейчас валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов. Разрешено также инвестировать средства ФНБ в австралийские доллары, канадские доллары, швейцарские франки и японские иены.

Объем ФНБ на 1 марта составил 8,2 трлн рублей, или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. В том числе на отдельных счетах в ЦБ размещено 45,3 млрд долларов, около 39 млрд евро, 7,6 млрд фунтов стерлингов и 206,2 млн рублей.

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«Включение в корзину разрешенных валют ФНБ китайского юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств фонда с фактической структурой международных резервов Банка России, модифицированной в последнее время в целях минимизации «санкционных» рисков», — отмечается в пояснительной записке. Также в документе указано, что добавление юаня в валютную структуру ФНБ «потенциально способно оказать на нее стабилизирующее влияние и позитивно повлиять на доходы от управления средствами фонда».

Минфин также предлагает расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства которых могут размещаться средства ФНБ. Объем выпуска долговых обязательств, находящихся в обращении, должен составлять не менее 1 млрд юаней.