Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. При этом комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить правительственный законопроект об индивидуализации ОСАГО, который был ранее одобрен к первому чтению.

Как отмечается в пояснительной записке, действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими.

Законопроект предполагает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции. Страховщики смогут самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством. При этом проектом ФЗ сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Также в проект закона включены новые нормы, в частности, необходимость размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действия нормы базового закона о том, что срок действия установленных ЦБ предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные ЦБ в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом.

Положения законопроекта применяются к отношениям между потерпевшими, страхователями и страховщиками, возникшим из договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных после вступления законопроекта в силу.