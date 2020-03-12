Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со «стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Международного Банка Экономического Сотрудничества (МБЭС) и подтвердило долгосрочные РДЭ на уровне «BBB-», следует из релиза Fitch.

«Пересмотр прогноза по долгосрочному РДЭ банка на «позитивный» отражает его улучшающийся риск-профиль на фоне продолжающейся трансформации организационной структуры и деятельности. Кредитный риск, показатели концентрации и система управления рисками улучшились с момента последнего пересмотра, и Fitch ожидает дальнейших улучшений», — отмечается в сообщении.

Как поясняется в релизе агентства, рейтинги МБЭС обусловлены его собственной кредитоспособностью, финансовая устойчивость и ликвидность оцениваются на уровнях «bbb+» и «a-» соответственно. Высокорисковая деловая среда банка обуславливает корректировку вниз на два уровня относительно нашей оценки финансовой устойчивости банка, в результате чего рейтинг на самостоятельной основе соответствует уровню «bbb-».



МБЭС был создан в 1963 году на основании международного соглашения между странами Совета экономической взаимопомощи, ныне уже не существующего. Сейчас членами МБЭС, согласно информации на его сайте, являются Россия, Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Банк базируется в Москве.



Fitch по-прежнему оценивает профиль риска у МБЭС как высокий, что отражает умеренную на сегодня подверженность кредитному риску (улучшение относительно высокого уровня в марте 2019 года), слабую политику по управлению рисками и умеренные риски концентрации. Улучшение оценки кредитного риска у банка до умеренного уровня обусловлено в первую очередь пересмотренной агентством оценкой среднего рейтинга кредитов с «В+» на конец 2018 года на «BB-» на конец 2019 года, что отражает успешное внедрение первой стадии внутренней рейтинговой модели, которое планировалась уже несколько лет.

В то же время, несмотря на улучшения, осуществленные в 2019 году, аналитики продолжают расценивать политику управления рисками как неблагоприятный фактор по сравнению с другими рейтингуемыми сопоставимыми эмитентами.

В целом Fitch оценивает деловую среду у МБЭС как высокорисковую, что отражает оценку бизнес-профиля как высокорискового и операционной среды как среднерисковой.



Fitch не учитывает поддержку от акционеров в качестве фактора, обеспечивающего более высокую кредитоспособность, однако эта оценка улучшилась с момента последнего пересмотра после повышения суверенного рейтинга России. Данная оценка также принимает во внимание готовность оказывать чрезвычайную поддержку у ключевого акционера, которую аналитики оценивают как слабую, что дает корректировку на два уровня вниз относительно возможностей по предоставлению поддержки.

По мнению Fitch, к повышению рейтингов могут привести продолжение улучшения функции риск-менеджмента у МБЭС (о чем свидетельствовала бы история следования принципам принятия рисков), низкие показатели обесценения активов и географическая диверсификация деятельности.